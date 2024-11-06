Мне объявляли бойкот: актриса Милютина рассказала о своих школьных годах

Девушка сильно бунтовала против мамы.

Актриса Диана Милютана, которая получила широкую известность благодаря сериалу «Чистые» рассказала журналу VOICE, что в школьные годы ей объявляли бойкот.

Девушка вспоминает, что в 15-16 лет она начала сильно бунтовать против всего мира, и мамы, в том числе. С одноклассницами у Милютиной тоже не ладилось.

«Мне объявляли бойкот одноклассницы. Мне помогла мама, она говорила: „Ну на бомжей ты не обращаешь внимание, вот и на одноклассниц не обращай!“ Это жесткий пример, но так приблизительно и было. Моя мама — педагог, она объясняла, почему ровесницы ревнуют, завидуют и объявляют мне бойкоты. Это доказывало мне, что я выше, больше них достигла и нахожусь на правильном пути», — рассказала актриса.

Она поделилась, что ей легко играть подростков и школьников, потому что задор, который был в те годы, никуда не ушел. И 26-леняя. Девушка не прочь надевать на себя образ школьницы, чтобы подурачиться и в обычной жизни.

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