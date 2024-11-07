Как разморозить незамерзайку и не угробить машину

Эти способы помогут справиться с проблемой.

Внезапно нагрянувшие морозы могут стать причиной проблем со стеклоомывателем в машине. О чем стоит помнить, чтобы избежать неприятных ситуаций, рассказывает URA.RU.

В первую очередь, обратите внимание на температуру, которую может выдержать жидкость для стеклоомывателя. Обычно она колеблется от минус десяти до минус 30 градусов. Но, как показывает практика, жидкость может замерзнуть, когда столбик термометра опускается ниже минус 25 градусов.

Чтобы разморозить ее, следует прогреть машину полностью. Незамерзайка оттает, после чего ее можно будет заменить.

Также не следует доставать бачок с жидкостью и греть его отдельно. В замерзшем состоянии он очень хрупкий. Лучше будет отогреть его обычным феном для волос. Не следует использовать промышленный фен, он легко способен деформировать некоторые детали внутри машины.

Существуют также специальные автоодеяла, которые могут пригодиться. Необходимо завести машину и накрыть таким приспособлением капот. Этот способ позволит разморозить жидкость и в шланге, и в трубах.

Если резервуар не полный, то в него можно залить специальный концентрат, который за несколько минут сам разморозит жидкость.

И конечно, не стоит отогревать замерзший бачок с помощью открытого огня или кипятком. В лучшем случае сломается только бачок, в худшем — ремонт потребует всей машине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно выбрать пуховик.