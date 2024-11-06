Идеально на зиму: как правильно выбрать пуховик

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 35 0

В сильные морозы лучше всего согреет куртка из натурального пуха

Идеально на зиму: как правильно выбрать пуховик

Фото: 5-tv.ru

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При покупке зимней одежды следует учитывать даже самые незначительные детали.

В самые сильные морозы лучше всего согреет куртка из натурального пуха. Хороший наполнитель позволяет сохранить тепло на улице и не вспотеть в помещении. Об этом сообщает URA.RU

Искусственный наполнитель тоже можно рассматривать как вариант для зимней куртки. Так экопух и синтепух способны длительное время удерживать тепло. Они подойдут для температуры до минус 30-35 градусов.

Размер верхней одежды также следует учитывать. Лучше выбирать куртки, которые будут закрывать ягодицы. Так можно будет спокойно сидеть на морозе и не боятся простудиться. Помимо этого, лучше брать не сильно узкий пуховик, чтобы под него удобно было надеть дополнительную одежду.

Обращать внимание следует и на фурнитуру. Если замки и пуговицы будут металлическими, то браться за них голыми руками на морозе будет некомфортно.

От ветра всегда спасает капюшон, поэтому при выборе новой куртки следует помнить и об этой немаловажной детали.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что синоптики прогнозируют нестабильную погоду в Москве.

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