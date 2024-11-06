Не пережила утраты: умерла супруга Эрнста Романова актриса Лейли Киракосян

Артистки не стало 5 ноября.

Спустя восемь месяцев после смерти народного артиста России Эрнста Романова ушла из жизни его супруга, заслуженная артистка РСФСР Лейли Киракосян. Сообщение об этом появилось на сайте Театра имени Андрея Миронова.

Актрисы не стало 5 ноября, ей было 83 года.

«Это была удивительная женщина — красивая, умная, талантливая. Она была хранительницей семейного очага. Вместе с Эрнстом Ивановичем они воспитали двоих замечательных детей и прекрасных внуков», — говорится в некрологе.

Лейли Киракосян знакома зрителю по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Панорама». Всего она сыграла более 25 ролей в кино, а также служила в театрах имени Ленсовета, «Балтийском доме» и Русском театре Эстонии.

Супруг артистки Эрнст Романов скончался на 88-м году жизни в феврале 2024 года. На его счету более 200 ролей. Советскому и российскому зрителю Эрнст Романов хорошо запомнился игрой в фильмах «Вкус хлеба», «Пропавшие среди живых», «Монолог», а также сериалах «Улица разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Глухарь» и многих других.

Их отношения зародились на сцене. Они играли королеву Анну и герцога Бэкингема в спектакле «Три мушкетера». В начале 2000-х Романов был постановщиком «Моей парижанки», где Киракосян воплотила образ Мадам Севиль. Пара воспитала двоих детей — сына Эрнеста и дочь Екатерину.

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