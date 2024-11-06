«Живая история»: в здании Совфеда открылась выставка «Традиционные женские образы России»

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В здании Совфеда открылась выставка «Традиционные женские образы России»

Фото, видео: 5-tv.ru

Экспозицию посетила Валентина Матвиенко.

Сегодня в здании Совета Федерации открылась этнографическая выставка «Традиционные женские образы России». В экспозиции представлены национальные наряды жительниц разных регионов огромной страны — от национальных костюмов крайнего севера до северокавказских ярких нарядов.

Кроме того, собрана богатая коллекция архивных фотографий, на которых можно проследить, как мода менялась от поколения к поколению. Вся эта коллекция — результат масштабной совместной работы культурологов и ученых. А главной целью стало наглядно показать многообразие духовных традиций в России.

«Это не просто предметы одежды, это настоящие произведения народного искусства. Каждый из них — это живая история. Это символ нашего многообразия, большого этнокультурного многообразия нашей страны. Это лучшее подтверждение и демонстрация наших духовных традиций», — сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Выставку открыли в честь праздника — Дня народного единства. Затем всем экспонатам создадут их так называемые цифровые копии, чтобы эти материалы можно было использовать в школах на уроках «Разговоры о важном».

Рании 5-tv.ru сообщил, что в Совете Федерации 20 юным героям вручили медали «За проявленное мужество».

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