Путин подписал указ о выплатах сотрудникам госорганов в новых регионах

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 35 0

Такое решение принято с целью обеспечить безопасность служащих государственных органов.

Путин подписал указ о выплатах сотрудникам госорганов в новых регионах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудникам госорганов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях будут ежемесячно выплачивать по 30 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В тексте указа сообщается, что выплата введена с целью обеспечения сотрудников госорганов, которые расположены в новых регионах России, гарантиями социальной защищенности.

«Установить, что в период проведения СВО федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных государственных органов, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, осуществляется ежемесячная выплата в размере 30 000 рублей при условии исполнения гражданскими служащими должностных обязанностей на указанных территориях», — уточняется в тексте документа.

Указ вступил в силу 1 ноября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Владимира Путина о том, что бойцы ВС РФ на линии боевого соприкосновения сражаются за сохранение русского языка и традиционных ценностей.

-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.06
0.51 106.89
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:03
В Сети появился «список мести» Трампа
17:51
Калуга милее: город в Германии отказался стать побратимом украинского Подольска
17:40
«Победитель получает все»: чего ожидать после прихода Трампа в Белый дом
17:40
В МИД РФ вызвали посла Молдавии из-за действий Кишинева на выборах
17:09
Историческое возвращение: мировые лидеры поздравили Дональда Трампа с победой
17:00
Путин подписал указ о выплатах сотрудникам госорганов в новых регионах

Сейчас читают

Известный российский врач рассекретила замедляющие старение игры
«На высоте 2400 метров»: как Билан выбрался из снежной бури на Эльбрусе
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака