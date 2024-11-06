Задержан последний заключенный, сбежавший из колонии № 2 в Липецкой области

Правоохранители задержали последнего, шестого заключенного, сбежавшего из исправительной колонии № 2 в Липецкой области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, беглец, его имя Тургун Абдуллаев, является уроженцем Узбекистана. Мужчину обнаружили в заброшенным доме в поселке Песковатский в Липецкой области. Выяснилось, что заключенный намеревался скрыться от правоохранителей и сбежать из страны.

Побег шестерых заключенных из колонии в Липецкой области произошел вечером 25 октября. На следующий день пятеро из них были задержаны. Пятого беглеца ловили дольше остальных, на помощь правоохранителям бросились и мирные жители.

Все сбежавшие отбывали наказание по статьям об изнасилованиях, производстве и распространении наркотиков. Также выяснилось, что один из сбежавших на свободе даже не имел определенного места жительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беглые заключенные из колонии в Липецкой области планировали добраться до Московской области, оттуда — до границы Казахстана, после чего разъехаться «по домам».

Все сбежавшие заключенные являются гражданами стран ближнего зарубежья.