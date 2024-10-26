«Домой собрались»: появилось видео со сбежавшими из ИК в Липецкой области
Сбежавшие из колонии в Липецкой области заключенные направлялись в Казахстан
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко;Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru
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Известно, что задержаны были пять из шести беглых преступников.
Шестеро заключенных, которые сбежали из исправительной колонии (ИК) № 2 в Липецкой области, собирались добраться до Казахстана. Кадры с задержанными публикует пресс-служба МВД.
«Домой собрались», — ответил один из пойманных беглецов на вопрос, куда они направлялись.
По словам заключенного, они планировали добраться до Подмосковья, а оттуда — в Казахстан. Перебравшись через границу беглецы намеревались отправиться «домой». Известно, что все сбежавшие являются гражданами стран ближнего зарубежья.
Один из беглецов при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие — заключенный получил огнестрельное ранение.
Из ИК в Липецкой области сбежали шестеро заключенных. На поиски беглецов были брошены все правоохранительные силы региона, пятерых удалось задержать.
Все сбежавшие отбывали наказание по статьям об изнасилованиях, производстве и распространении наркотиков. Также выяснилось, что один из сбежавших на свободе даже не имел определенного места жительства.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры задержания сбежавших из ИК в Липецкой области заключенных.
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