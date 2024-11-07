В России на 50% выросло количество ДТП с участием электросамокатов

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 16 0

В авариях погибли 44 человека, среди которых шесть несовершеннолетних.

В России на 50% выросло количество ДТП с участием электросамокатов

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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В России за первые девять месяцев 2024 года наблюдается увеличение числа дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) на 50%. Это следует из отчета Научного центра БДД МВД России, с которым ознакомился 5-tv.ru.

В период с января по сентябрь текущего года в РФ зарегистрировано почти четыре тысячи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, что на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этих авариях погибли 44 человека (+41,9%), среди которых шесть несовершеннолетних. Кроме того, 4,1 тысячи человек получили ранения (+48,8%), в том числе 1,4 тысячи несовершеннолетних.

Наибольшее количество аварий зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге, в Красноярском и Краснодарском краях, Нижегородской, Кемеровской, Свердловской, Самарской и Тюменской областях. Смертельные случаи были зарегистрированы в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Республиках Адыгея и Крым, Республике Татарстан, Белгородской области, Владимирской области и других регионах.

Из всех погибших в таких авариях 41 человек передвигались на средствах индивидуальной мобильности, двое были пешеходами. Еще в одном ДТП погибший управлял моноколесом на шестиполосной дороге, где разрешена скорость до 80 километров в час. В 12 случаях причиной аварии стала потеря управления на СИМ, что привело к опрокидыванию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России электросамокаты будут выдавать в аренду после подтверждения личности с использованием биометрии. Таким образом несовершеннолетние и нарушители ПДД не смогут пользоваться сервисами с помощью чужих аккаунтов.

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