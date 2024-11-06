ЦАХАЛ нанесла удар по командным центрам «Хезболлы» в районе Бейрута

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 15 0

В Израиле уверены: ливанское шиитское движение намеренно прикрывается мирными жителями.

ЦАХАЛ нанесла удар по командным центрам «Хезболлы» в районе Бейрута

Фото: Reuters/Mohamed Azakir

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Израиль нанес удары по командным центрам ливанского шиитского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута Дахии. Об этом стало известно из Telegram-канала ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад в ходе атаки разведанных целей ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам, складам оружия и <…> инфраструктуре в районе Дахия в Бейруте», — сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что «Хезболла» намеренно укрывает свои объекты среди домов мирного населения, что бы использовать местных жителей как живой щит. 

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате ударов Израиля по Ливану погибло около 30 человек.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.22
0.16 105.71
-1.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:25
На Украине сообщили о подготовке на Западе более 100 тысяч боевиков ВСУ
0:05
Инвестпроекты Арктики составляют пятую часть экономики РФ
23:45
ЦАХАЛ нанесла удар по командным центрам «Хезболлы» в районе Бейрута
23:25
Умер директор фильмов «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово» Борис Криштул
23:05
Итоги выборов в США: куда пропала Камала Харрис
22:45
Длиной почти в два футбольных поля: в чем уникальность спущенного на воду ледокола «Чукотка»

Сейчас читают

Известный российский врач рассекретила замедляющие старение игры
«Победитель получает все»: чего ожидать после прихода Трампа в Белый дом
Самая несчастная первая леди: почему Мелания Трамп не рада победе мужа на выборах
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака