Действовал по заданию СБУ: в Запорожской области задержали диверсанта

Он организовал покушение на своего знакомого, который ожидал назначение на должность судьи.

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали диверсанта. По заданию СБУ он организовал покушение на своего знакомого, который, по данным следствия, ожидал назначение на должность судьи.

Причем исполнитель — это бывший работник украинской прокуратуры. За успешную операцию ему пообещали вознаграждение в размере десяти тысяч долларов. Он установил взрывчатку на автомобиль своей жертвы, но все пошло не по плану: самодельное устройство сдетонировало раньше времени, когда рядом никого не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Севастополя приговорили к 21 году лишения свободы за подготовку теракта. Установлено, что гражданин РФ был завербован СБУ в 2022 году.