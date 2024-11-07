Действовал по заданию СБУ: в Запорожской области задержали диверсанта
ФСБ задержала экс-сотрудника прокуратуры Украины по обвинению в подрыве авто
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Он организовал покушение на своего знакомого, который ожидал назначение на должность судьи.
В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали диверсанта. По заданию СБУ он организовал покушение на своего знакомого, который, по данным следствия, ожидал назначение на должность судьи.
Причем исполнитель — это бывший работник украинской прокуратуры. За успешную операцию ему пообещали вознаграждение в размере десяти тысяч долларов. Он установил взрывчатку на автомобиль своей жертвы, но все пошло не по плану: самодельное устройство сдетонировало раньше времени, когда рядом никого не было.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Севастополя приговорили к 21 году лишения свободы за подготовку теракта. Установлено, что гражданин РФ был завербован СБУ в 2022 году.
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