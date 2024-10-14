Жителя Севастополя приговорили к 21 году лишения свободы за подготовку теракта

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

В 2022 году его завербовала Служба безопасности Украины.

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя, агента Службы безопасности Украины (СБУ) к 21 году колонии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) УФСБ России по региону.

Российские силовики задержали гражданина РФ в декабре 2022 года по подозрению в совершении государственной измены.

Установлено, что гражданин РФ был завербован СБУ в 2022 году. По заданию украинской спецслужбы он собирал и передавал куратору данные об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов армии России.

Вместе с тем мужчина собирался совершить теракт. В частности, он планировал поджечь одно из административных зданий города. Мужчина нашел средства и оружия для этих целей, прошел обучение и создал другие условия для совершения преступления. Однако не успел реализовать свои планы. Российские силовики задержали его в декабре 2022 года по подозрению в совершении госизмены.

В результате суд признал жителя Севастополя виновным по следующим статьям: «Государственная измена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Приготовление к совершению террористического акта».

Мужчину приговорили к колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя ДНР по подозрению в госизмене. Его удалось схватить при попытке перейти на территорию противника. В ходе допроса мужчина признался, что он сам вышел на украинских кураторов в соцсетях.

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Жителя Севастополя приговорили к 21 году лишения свободы за подготовку теракта

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