«Это не легкая прогулка»: космонавт Гребенкин прошел реабилитацию после 235 дней в космосе

Как незапланированная задержка на орбите может отразиться на здоровье астронавтов НАСА, сегодня рассказал российский космонавт Александр Гребенкин, который недавно вернулся с МКС в составе американской миссии.

Возвращение экипажа несколько раз откладывалось из-за технических проблем, и такие перегрузки под силу оказались не всем. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров рассказал подробности.

Российский космонавт провел на орбите 235 дней. Даже по космическим меркам — достаточно продолжительная командировка. Несмотря на то, что миссия закончилась совсем недавно, он чувствует себя отлично и в хорошем настроении.

Это уже не первое появление Александра Гребенкина перед журналистами после возвращения на Землю. Но тогда сразу после приземления было не до разговоров. А вот сегодня космонавт Роскосмоса в приподнятом расположении духа рассказывает, как прошла его реабилитация.

«Реабилитация продолжается. Как уже врач экипажа отметила, самочувствие у меня было в принципе очень даже хорошее. Я выбирался сам из кресла и уже на корабле сделал первые шаги и мог управлять, в принципе, телом», — рассказал Гребенкин.

В марте корабль «Crew Dragon-8» доставил на МКС экипаж из четырех человек. Александр Гребенкин проводил научную и исследовательскую работу в составе американской миссии. Вместе с ним в космосе работали астронавты Мэтью Доминик, Майкл Барратт и Жанетт Эппс из НАСА.

Экспедиция завершилась позже запланированного. Возвращение экипажа откладывали несколько раз — сначала из-за неполадок корабля Starliner компании Boeing, затем вмешался ураган «Милтон». Только 25 октября участники миссии вернулись на Землю.

Но долгожданное возвращение на Землю в итоге обернулось новыми проблемами. Одному из американских покорителей космоса понадобилась медицинская помощь. Кому именно? Что не так? От НАСА — никакой конкретики.

«В целях защиты конфиденциальности медицинской информации о члене экипажа конкретные данные о его состоянии и личности не будут разглашаться», — завили в НАСА.

Вывод напрашивается сам собой: американский астронавт оказался не готов к такому длительному полету и тяжелейшим перегрузкам. Находясь в космосе, из-за перераспределения крови человек теряет 10-14% от ее общей массы. Это сильный стресс для организма, который выдерживает не каждый.

«Я считаю, что очень многое зависит от индивидуальных качеств. Это и подготовка, это и устойчивость. Космический полет — это не легкая прогулка, это действительно очень серьезное воздействие на организм в целом, и нужно подходить очень ответственно — и на этапе подготовки», — полагает Гребенкин.

«С учетом приема солевых таблеток происходит перераспределение жидкости в ткани, все меняется. Мы стараемся организм подготовить к условиям гравитации», — пояснила врач экипажа Русана Серебрякова.

И это не первый случай, когда у американских астронавтов возникают проблемы со здоровьем. В 2006 году Хайдемари Стефанишин-Пайпер дважды упала в обморок во время своей речи на церемонии возвращения домой, всего через день после приземления.

«Так, мне очень неловко. Не хочу вызывать у людей беспокойство, находясь здесь слишком долго», — призналась она тогда.

Подобные случаи единичны. По словам экспертов, медпомощь космонавтам может понадобиться из-за самых разных факторов. Александр Гребенкин признается: его в тонусе все это время держала мысль о том, как он вернется к своей семье. На Земле его встречали трое сыновей.