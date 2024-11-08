После темной ночи наступит рассвет: прогноз Таро на неделю с 11 по 17 ноября

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро с 11 по 17 ноября.

Основная энергия недели (Карта Таро — Пятерка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Карта сулит состояние угнетения в душе, а также говорит о приближении переломного момента. Могут настать непростые и даже мрачные времена.

Появится ощущение болезненности абсолютно во всем. Кажется, будто на душе выключили свет. Однако важно помнить, что все обязательно наладится и нормализуется.

Когда вас сильно душит отчаянье, не нужно погружаться на эмоциональное дно. Важно увидеть, что рядом с нами есть те, кто готов протянуть руку помощи, дать дельный совет.

В конце концов, после темной ночи всегда наступает рассвет. Будьте аккуратны со здоровьем и постарайтесь не переохлаждаться.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Королева Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Если мы хотим что-либо получить, то для этого обязательно нужно что-то сделать. Карта говорит про действия и жажду жизни. Чем больше мы будем предприимчивы, тем успешнее пройдет неделя в сфере финансов.

Помните, что вы творец собственной жизни, ее руководитель — единственный и главный. Ваше движение должно быть размеренным, по выверенным координатам, по заданной траектории.

Нужно идти строго по пути для того, чтобы цель реализовалась как можно скорее. Будьте активны, динамичны, не сидите на месте, соглашайтесь на разного рода поездки, если вы понимаете, что они могут принести вам доход.

Возможна частая смена локаций — не упустите эту возможность. Помните, что движение — это жизнь, в том числе жизнь в хорошем финансовом положении.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Рыцарь Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Карта говорит о том, что вы идете верным путем, однако этот путь не самый быстрый. Не стоит ожидать в ближайшем времени каких-либо результатов.

Если есть желание выстроить крепкие, долгосрочные отношения, то нужно продолжать прикладывать усилия к этому. В то же время необходимо быть предельно внимательными к тому, что происходит в отношениях.

Часто за прекрасным обликом партнера может скрываться совершенно другая природа человека. В результате проявляются обманы, манипуляции, мошенничество и другие ухищрения.

Не дайте другому человек обвести вас вокруг пальца и помните, что лучше все перепроверить.

Совет на неделю (Карта Таро — Восьмерка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Обратите внимание на свое душевное состояние и на те эмоции, которые вы испытываете. Кубки — это стихия чувств и эмоций. Остановитесь и проанализируйте, куда и зачем идете, что для вас истинно важно, а что не является значимым.

Появится желание попрощаться с прошлым и ринуться во что-то новое, оставляя за плечами груз проблем. Восьмерка Кубков сулит внутренний поиск и начало нового пути через анализ собственных чувств.

Не закрывайтесь от эмоций, и пусть они будут вашей путеводной звездой.

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