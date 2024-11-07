Посольство РФ в Японии получило 50 жалоб от россиян с застрявшего лайнера

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 16 0

На борту круизного лайнера находятся 538 граждан России.

Посольство РФ в Японии получило 50 жалоб от россиян с застрявшего лайнера

Фото: 5-tv.ru

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Дипломаты контролируют ситуацию с россиянами, которые застряли на борту круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Иокогама. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Японии.

По информации дипломатического ведомства, в консульство поступило порядка 50 звонков от граждан РФ с просьбой оказать содействие в вылете из аэропорта Токио в Шанхай, а затем в Россию.

«По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находится 538 граждан нашей страны, у которых истек срок действия японских транзитных виз», — уточнили в посольстве.

Российские дипломаты связались с японскими коллегами, которые выразили готовность оказать поддержку в организации выезда граждан РФ из страны при условии прямого обращения американской компании Royal Caribbean, которой принадлежит упомянутый лайнер.

Отмечается, что ситуация находится по контролем посольства России в Японии.

Лайнер Spectrum of the Seas, который совершал круиз по странам Азии, должен был прибыть в порт Шанхая 9 ноября, однако судно сломалось и застряло в японском порту Иокогама утром 7 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликованы кадры с места крушения сбитого в Судане самолета с россиянами на борту.

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