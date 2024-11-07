ICF передала РФ золотую медаль для победителя ЧМ-2024 каноиста Захара Петрова

Международная федерация каноэ (ICF) передала золотую медаль чемпионата мира — 2024 в Узбекистане, которую выиграл российский каноист Захар Петров. Награду взяла для дальнейшего ее вручения спортсмену генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

Передача медали состоялась перед началом выборного конгресса ICF, который проходит в турецкой Анталье с 7 по 8 ноября.

«Перед началом конгресса представители международной федерации передали мне золотую медаль, которую выиграл Захар Петров в конце августа на чемпионате мира в Самарканде», — сказала она.

После того как делегация ВФГБК вернется в Россию, 22-летнему Петрову вручат в торжественной обстановке его награду.

Каноист Захар Петров занял первое место на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде. Причем россиянин перевернулся на финише, но его каноэ достигло линии первым. Результат Петрова изначально не хотели засчитывать, в протоколе соревнований и вовсе написали, что спортсмен не финишировал. Тогда титул чемпиона мира получил спортсмен из Молдавии Сергей Тарновский, преодолев дистанцию за одну минуту 47,312 секунд. Однако Петров был быстрее на 0,019 секунды.

После объявления результатов ВФГБК подала протест. Позднее ICF признала его обоснованным, после чего Петрову вернули титул чемпиона и золотую медаль.

Чемпионат мира в Узбекистане проходил с 22 по 25 августа 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил шайбу в матче первенства против клуба «Каролины Харрикейнз» и приблизился к «вечному» рекорду канадца Уэйна Гретцки. Спортсмен довел общее число своих голов в чемпионатах до 860.