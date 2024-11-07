МИЦ «Известия» стал информационным партнером Политехнического музея

Сегодня мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия», который является крупнейшим холдингом страны, стал стратегическим информационным партнером Политехнического музея. Менее часа назад состоялось подписание меморандума о сотрудничестве.

В соответствии с соглашением, «Известия» будут освещать ключевые события, которые будет проводить Политех, включая выставки, лекции и образовательные программы. Документ подписали генеральный директор информационного холдинга Владимир Тюлин и руководитель музея Дмитрий Кожанов.

«Как производители телевизионного контента, мы существенно наращиваем портфель научно-популярных программ в эфире, в частности, РЕН ТВ и видим, что научно-познавательные программы пользуются спросом аудитории. Что касается информационных изданий, в особенности Известий, мы понимаем, что кроме экономики и политики, людей, интересующихся нашей страной и передовыми явлениями в мире, интересует развитие науки. Поэтому мне кажется, что у нас очень правильный фундамент взаимодействия и уверен, что у нас все получится!» — отметил Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин. сказал Тюлин.

«Мы формализовали наши отношения, которые длятся уже более полутора лет. МИЦ „Известия“ освещает все наши крупные мероприятия в широком формате, и есть большое количество планов, которые мы планируем осуществить. МИЦ „Известия“ — одна из крупнейших информационных компаний в нашей стране с охватом аудитории онлайн — более 60 миллионов, и более 80 миллионов телезрителей. И это особенно важно для нас в преддверии открытия Политехнического музея, которое, надеюсь, состоится в следующем году. Нас ждет большая совместная и планомерная работа», — добавил Кожанов.

МИЦ «Известия» регулярно запускает научные спецпроекты, которые рассказывают о самых интересных, крупных, перспективных разработках, способных изменить жизни людей. Сотрудничество с музеем еще больше расширит эти возможности.

На основании подписанного соглашения, МИЦ стал стратегическим партнером всех программ и проектов Политеха.