Путин заявил о попытке Запада отлучить РФ от мировой экономической и политической систем

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 21 0

Президент подчеркнул, что Россия на самом деле нужна миру.

Путин заявил о попытке Запада отлучить РФ от мировой экономической и политической систем

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ardan Fuessmann

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Коллективный Запад предпринял попытку отлучить Россию от мировой экономической и политической систем. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай».

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