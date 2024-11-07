Путин заявил о попытке Запада отлучить РФ от мировой экономической и политической систем
Президент подчеркнул, что Россия на самом деле нужна миру.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ardan Fuessmann
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Коллективный Запад предпринял попытку отлучить Россию от мировой экономической и политической систем. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай».
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