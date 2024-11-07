«Можно договориться»: Путин заявил, что давить на Россию бесполезно

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

Путин: давить на Россию бесполезно, но можно договориться

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Президент подчеркнул, что необходимо проводить переговоры с учетом взаимных интересов.

Давить на Россию бесполезно, однако она всегда готова договариваться с полным учетом взаимных интересов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.

«Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно, а вот договариваться с полным учетом взаимных законных интересов мы всегда готовы», — сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что РФ долгое время призывала и будет призывать к данному тезису всех участников международного общения.

Владимир Путин выступает на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Масштабное мероприятие проходит ежегодно.

Каждый раз темой становится новая актуальная для современности проблема. На XXI заседание была выбрана следующая: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». В дискуссионном клубе принимают участие порядка 140 человек из 50 стран мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что БРИКС стал примером в новой международной обстановке.

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