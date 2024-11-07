«Конструктивное сотрудничество»: БРИКС стал примером в новой международной обстановке

Президент подчеркнул, что даже среди членов НАТО есть те, кто проявляет интерес к тесной работе с объединением стран.

БРИКС показывает хороший пример конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании клуба «Валдай».

«Мы уверены, что БРИКС дает всем хороший пример по-настоящему конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что даже среди членов НАТО есть те, кто демонстрирует желание наладить тесное сотрудничество с БРИКС.

Владимир Путин выступает на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Масштабное мероприятие проходит ежегодно.

Каждый раз темой становится новая актуальная для современности проблема. На XXI заседание была выбрана следующая: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

В дискуссионном клубе принимают участие порядка 140 человек из 50 стран мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил о попытке Запада отлучить РФ от мировой экономической и политической систем.