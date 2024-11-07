Путин назвал искусственный интеллект важнейшим инструментом развития

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 35

Компьютерный разум может помочь разрешить многие вопросы российской экономики — в том числе дефицит рабочих кадров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Искусственный интеллект (ИИ) может стать драйвером развития многих сфер жизни России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания клуба «Валдай».

«Искусственный интеллект — это важнейший инструмент развития и один из наших приоритетов в сфере экономики и в других областях», — прокомментировал глава государства.

Путин отметил, что на фоне минимальной в истории безработицы на рынке наблюдается дефицит рабочей силы, однако в будущем эта и другие экономические проблемы будут решаться благодаря развитию технологии. По его словам, даже задачи в ядерной сфере возможно решать с применением ИИ, однако такие возможности должны быть под строгим контролем.

В заключение президент обратил внимание, что РФ имеет преимущества и может занимать лидирующие позиции по уровню развития ИИ среди стран мира.

Говоря об интернете в России, в целом, президент акцентировал внимание на том, что его использование должно быть основано на «суверенных алгоритмах». По его словам, властям контрпродуктивно запрещать все в этой сфере, но «паутина» должна подчиняться внутреннему законодательству страны.

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