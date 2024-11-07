«Нажимаю пару кнопок, чтобы кое-что посмотреть»: Путин рассказал, как пользуется интернетом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 36 0

Путин: государству контрпродуктивно все запрещать в интернете

«Нажимаю пару кнопок, чтобы кое-что посмотреть»: Путин рассказал, как пользуется интернетом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Президент считает, что государство не должно запрещать абсолютно все в сети.

Президент РФ Владимир Путин признался, что пользуется интернетом очень примитивным образом, отдавая предпочтение при этом отечественным поисковым системам. Об этом он рассказал в рамках выступления на пленарном заседании клуба «Валдай».

«Так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть», — поделился президент.

Говоря об интернете в России в целом, президент акцентировал внимание на том, что его использование должно быть основано на «суверенных алгоритмах». По его словам, властям контрпродуктивно запрещать все в этой сфере, но «мировая паутина» должна подчиняться внутреннему законодательству страны, в которой ей пользуются.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал искусственный интеллект важнейшим инструментом развития.

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