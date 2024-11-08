Сказка о потерянной любви: Лерчек отреагировала на интрижку Natan с Бьянкой

Удалось ли певцу примириться с блогером?

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) эмоционально отреагировала на интрижку между рэпером Natan и певицей Бьянкой. Интимный момент произошел на одном реалити-шоу. Негодование Чекалиной описал сайт StarHit.ru.

Лерчек явно не была готова к таким поворотам судьбы. После поцелуя с ней певец решил построить романтическую линию с новой участницей — певицей Бьянкой. И все это при том, что Natan женатый мужчина.

«Ты мне противен. Это будет самое больное воспоминание за все время проекта. Ну и вообще, самое больное в жизни. Я не хочу здесь сидеть. Мне противно!» — заявила Чекалина.

Рэпер, видимо, понял, кого он теряет, поэтому решил попытать удачу еще раз и успокоить свою первую избранницу. Лерчек согласилась его простить, но только если они останутся в дружеских отношениях. Natan тоже не ожидал подобного заявления, но ничего не смог поделать и принял ее условие.

Сама певица Бьянка не намерена продолжать отношения с рэпером, так как влюблена в другого мужчину. Поцелуй с Natan на шоу, по словам певицы, произошел случайно.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена рэпера Natan Анастасия Швецова прокомментировала измены супруга на шоу.