Возвращение джедая: Disney начал работу над новой трилогией «Звездных войн»

Киностудия Lucasfilm заключила сделку со сценаристом Саймоном Кинбергом.

Новая трилогия «Звездных войн» может выйти на экраны в ближайшие годы! Киностудия Lucasfilm, принадлежащая Disney, заключила сделку со сценаристом Саймоном Кинбергом. Он написал сценарий к «Людям Икс» и сериалу «Звездные войны. Повстанцы».

Теперь Кинберг станет сценаристом и продюсером для космической трилогии. Детали проекта Disney пока не раскрывает. А американская пресса предполагает, что новые фильмы могут как продолжать сагу о Скайуокерах, так и стать совершенно новой историей.