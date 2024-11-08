Возвращение джедая: Disney начал работу над новой трилогией «Звездных войн»
Disney начал работу над новой трилогией «Звездных войн»
Фото, видео: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net; 5-tv.ru
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Киностудия Lucasfilm заключила сделку со сценаристом Саймоном Кинбергом.
Новая трилогия «Звездных войн» может выйти на экраны в ближайшие годы! Киностудия Lucasfilm, принадлежащая Disney, заключила сделку со сценаристом Саймоном Кинбергом. Он написал сценарий к «Людям Икс» и сериалу «Звездные войны. Повстанцы».
Теперь Кинберг станет сценаристом и продюсером для космической трилогии. Детали проекта Disney пока не раскрывает. А американская пресса предполагает, что новые фильмы могут как продолжать сагу о Скайуокерах, так и стать совершенно новой историей.
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