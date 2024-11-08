Накануне российский лидер выступил на заседании «Валдайского клуба». Особое внимание он уделил агрессивной политике некоторых государств.

Агрессивной политике Запада была посвящена большая часть выступления российского президента Владимира Путина на заседании «Валдайского клуба». При этом собравшиеся в Сочи иностранные журналисты отметили, что не все жители Европы поддерживают то, что делают элиты.

«У нас много политических проблем, и у нас много людей, которые хотели бы двигаться в другом политическом направлении. И России следует больше общаться с германоговорящей частью Европы. Не забывайте об этих людях, разговаривайте с независимыми журналистами», — сказал швейцарский журналист Роджер Кеппель.

«Посмотрите, что произошло с Европой за последние годы, мы разделили наш континент, мы ремилитаризировали его, мы пытались продвинуть эти военные разделительные линии ближе к российским границам. И в результате мы имеем конфликт», — заявил профессор Университета юго-восточной Норвегии Глен Дисэн.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин предположил, что следующие 20 лет будут еще сложнее.