Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главные заявления

Слова президента, на которые многие эксперты и политологи обратили внимание. Владимир Путин предположил, что следующие 20 лет будут еще сложнее. Почему, попытался разобраться и обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

К ключевому событию ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» все были готовы. Вечернюю пленарную сессию участники ждали за столом, за чашкой кофе и в массажных креслах большого гостиничного холла. Но в нужный момент подхватили чемоданы и ринулись занимать места.

Владимир Путин заходит в зал, и начинается большой и серьезный разговор, одна из главных тем которого — по каким правилам странам жить в уже сформированном многополярном мире. Настрой у президента оказался философским — сходу провел параллель.

«Мы с вами встречаемся 7 ноября — дата значимая и для нашей страны, и, можно сказать, для всего мира. Нам с вами также выпало жить в эпоху кардинальных, по сути революционных перемен», — заявил Путин.

Первые 20 лет Валдайского клуба, заметил Путин, были сложными. Следующие будут еще сложнее: наступает момент истины — борьба за геополитическое влияние, борьба смыслов и подходов. Главная угроза миру — навязывание большинству тоталитарных идеологий.

«Мы видим на примере западного либерализма, на примере сегодняшнего либерализма, который выродился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе. Мы подошли к опасной черте. Призывы Запада нанести стратегическое поражение России, стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует запредельные авантюризмы западных политиков. Во всяком случае, некоторых из них», — сказал российский лидер.

США практикуют принцип «кто не с нами, тот против нас» — деструктивный по своей сути.

«Но, послушайте, эта формула очень опасна, потому что и у нас, и во многих странах мира есть такая поговорка — как аукнется, так и откликнется. Хаос, системный кризис уже нарастает и в самих странах, которые пытаются проводить такую политику», — отметил Владимир Путин.

Даже до разлада с западными странами они относились к России с высокомерием, которое теперь и губит западный мир.

«Приезжаешь на ту же самую „восьмерку“ (G8. — Прим. ред.), но сразу становится ясно, что до встречи в рамках „восьмерки“ уже собралась „семерочка“ и между собой что-то пообсуждала. А на практике — и так красиво обнимают, и по плечу похлопают, а на практике-то делают все наоборот. Наступают, и наступают, и наступают», — заявил глава государства.

Однажды решив, что Россию удалось победить, Запад не может больше остановиться.

«Некоторым западным элитам показалось, что наступившая монополия — их монополия — момент однополярности в идейном, экономическом, политическом и даже отчасти в военно-стратегическом смысле — и есть станция назначения. Все, приехали, „остановись, мгновение, ты прекрасно“. Как самонадеянно тогда было объявлено — чуть ли не конец истории», — сказал Путин.

При этом Россия не видит в Западе врага, не навязывает свою позицию. Но не потерпит и гегемонии. И новое мироустройство без нашей страны невозможно.

«Россия нужна миру. И никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских якобы начальников над другими не способны изменить это. Мейнстрим направлен в другую сторону, в противоположную устремлениям Запада, от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию. Это очевидная вещь, как у нас в народе говорят «к бабке ходить не нужно», — отметил президент России.

Новые правила Путин предлагает строить на принципах, которые впервые обозначил еще в прошлом году. Мир станет открытым, многообразным, в котором никто не будет решать что-либо за других. Справедливость, равноправие и всеобщая безопасность. Само существование блока НАТО этому противоречит.

«Мы не раз говорили о той разрушительной роли, которую НАТО продолжало играть особенно после распада СССР и Варшавского договора. США понимали, что этот инструмент становится как бы непривлекательным, ненужным. А им-то нужен был и нужен сегодня для того, чтобы руководить в зоне своего влияния. Мне европейские лидеры многие говорили: „Что они нас пугают тобой? Нам не страшно, угроз никаких не видим“. Это прямая речь, понимаете? Я думаю, что и в Штатах это прекрасно понимали, почувствовали. Сами же относились к НАТО как к второстепенной организации, а как сохранили ее ценность, привлекательность. Нужно напугать как следует, нужно Россию и Европу разорвать между собой, особенно Россию и Германию, Францию. Конфликты, вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на юго-востоке, в Донбассе», — заявил российский лидер.

Россия, считает Путин, борется не только за свои права. Результат важен для абсолютно всех государств. Большую философскую часть на этом закончили. Перешли к практической. Несколько участников клуба выступили с докладами. Обсудили искусственный интеллект и информационную безопасность.

«И мне кажется, интернет должен подчиняться внутреннему законодательству той страны, где идет работа в этой сфере. Это очевидная вещь», — сказал Владимир Путин.

После этого президента спросили, пользуется ли он интернетом.

«Вы знаете, очень примитивным образом. Так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть, а так…» — отметил глава государства.

Еще одна важная тема — экология. Россия — одна из стран, где потепление идет серьезными темпами. С последствиями боремся, но часто экологические требования к производству Запад использует в свою пользу.

«Вы загрязнили всю атмосферу, а теперь от нас требуете, чтобы мы немедленно перескочили на новые уровни генерации? Но как же мы можем это сделать? Или мы должны тратить все последнее, наши ресурсы на новые технологии, которые должны у вас и закупать и вам платить опять же за это? Это тоже один из инструментов какого-то неоколониализма», — заявил Путин.

От этого неоколониализма США страдают зависимые от них страны. Санкции бумерангом ударили по Европе. Производства покидают Старый свет. Результат — Европа сейчас теряет влияние. Россия строит отношения с другими партнерами. Мир меняется настолько стремительно, что в последний вагон многополярного поезда Запад может и не успеть.