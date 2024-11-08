Уснуть навсегда: какая поза для сна служит сигналом о смертельной болезни

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 62 0

Кардиолог Гордсет: дискофорт в положении лежа на спине — повод для похода к врачу

Уснуть навсегда: какая поза для сна служит сигналом о смертельной болезни

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Не тяните с походом к врачу.

Дискомфорт во время сна может указывать на серьезные проблемы с сердцем. Об этом в беседе с британской газетой Daily Mail рассказала кардиолог Рози Гордсет.

По словам врача, если, пытаясь уснуть вы чувствуете дискомфорт, лежа на спине, это может быть одним из ранних симптомов развивающейся сердечной недостаточности. Речь идет о ситуациях, когда сон приходит только в положении полулежа — желание лечь повыше обусловлено невозможностью сердца эффективно перекачивать кровь, объяснил Гордсет.

Помимо дискомфорта во время сна, сердечная недостаточность также сопровождается отдышкой, изнурительной усталостью и проблемами с дыханием. При появлении этих симптомов стоит как можно скорее проконсультироваться со специалистом.

Согласно мировой статистике, восемь из десяти больных сердечной недостаточностью узнают о своем диагнозе только в момент экстренной госпитализации, так что не стоит затягивать с походом к врачу.

Ранее 5-tv.ru выяснял, из-за каких заболеваний лицо может выглядеть опухшим по утрам.

+4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.07
-0.15 105.57
-0.14
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 нояб...

Последние новости

19:12
Фуру разорвало пополам: массовая авария произошла на трассе М5 «Урал»
19:00
После темной ночи наступит рассвет: прогноз Таро на неделю с 11 по 17 ноября
18:49
«Не платить за проигранную войну»: Орбан рассказал о настроениях в Европе
18:36
Без окон и воды: мобилизованный украинец показал, что творится в подвалах ТЦК
18:25
«Заходи, живи»: Григорий Лепс предложил SHAMAN жить вместе
18:10
Уснуть навсегда: какая поза для сна служит сигналом о смертельной болезни

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
«Стало подводить»: Чабан обратился к психологу на фоне проблем со здоровьем
«Мне было страшно»: Мария Шумакова рассказала о партнерских родах
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака