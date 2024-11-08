Уснуть навсегда: какая поза для сна служит сигналом о смертельной болезни

Не тяните с походом к врачу.

Дискомфорт во время сна может указывать на серьезные проблемы с сердцем. Об этом в беседе с британской газетой Daily Mail рассказала кардиолог Рози Гордсет.

По словам врача, если, пытаясь уснуть вы чувствуете дискомфорт, лежа на спине, это может быть одним из ранних симптомов развивающейся сердечной недостаточности. Речь идет о ситуациях, когда сон приходит только в положении полулежа — желание лечь повыше обусловлено невозможностью сердца эффективно перекачивать кровь, объяснил Гордсет.

Помимо дискомфорта во время сна, сердечная недостаточность также сопровождается отдышкой, изнурительной усталостью и проблемами с дыханием. При появлении этих симптомов стоит как можно скорее проконсультироваться со специалистом.

Согласно мировой статистике, восемь из десяти больных сердечной недостаточностью узнают о своем диагнозе только в момент экстренной госпитализации, так что не стоит затягивать с походом к врачу.

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