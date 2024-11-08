«Моя в зале»: Тарасов и Костенко откровенно проявили свои чувства в фитнес-клубе

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Футболист Тарасов и его жена Костенко прервали тренировку ради поцелуя

«Моя в зале»: Тарасов и Костенко откровенно проявили свои чувства в фитнес-клубе

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Спортсмен без слов показал, что эта девушка уже занята.

Футболист Дмитрий Тарасов без стеснения шлепнул свою жену Анастасию Костенко по ягодице в спортзале. Об этом сообщило издание 7Дней.ru со ссылкой на страницы знаменитостей в социальных сетях.

На опубликованном видео Анастасия занимается на тренажере, а Дмитрий подходит к ней, целует в губы и шлепает по ягодице. В ответ «Мисс Мира — 2014» смеется.

«Обозначил, что моя в зале!» — подписал пост Тарасов.

Подписчики тоже не остались в стороне и прокомментировали отношения супругов, а заодно восхитились фигурой модели.

«Обожаю! Такая парочка с флиртом, огоньком»; «Круто, когда в отношениях есть страсть»; «Сколько надо родить детей, чтоб была такая же фигура?» — отреагировали поклонники.

У пары, к слову, четверо наследников. А еще семья ведет здоровый образ жизни. Анастасия вообще не пьет алкоголь. Правда, это никак не связано с принципами — у жены спортсмена непереносимость.

Все в тех же социальных сетях Костенко жаловалась, что несколько попыток попробовать даже небольшие дозы спиртного заканчивались капельницей. Однако знаменитость не расстраивается и признается, что и без алкоголя в ее жизни все прекрасно.

«В этом мире моя миссия — быть ЗОЖником», — шутит над особенностью своего организма Анастасия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Тарасова и Костенко получила травму.

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