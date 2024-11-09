Не доводите до непоправимого: как сразу распознать корь и правильно ее лечить

Опасное заболевание может сопровождаться серьезными осложнениями и порой приводит к летальному исходу.

Корь — это крайне заразная и тяжело протекающая болезнь, жертвами которой зачастую являются дети. Об основных симптомах и методах ее лечения рассказала педиатр-инфекционист Ирина Курьянова в беседе с URA.RU.

Причиной возникновения кори является вирус из семейства парамиксовирусов, который передается воздушно-капельным путем. Если невакцинированный от кори ребенок будет находиться в одном помещении с зараженным, то риск заболеть равен практически 100%. Более того, вирус может сохраняться в воздухе даже спустя два часа после того, как его источник покинет помещение. Инкубационный период кори — от семи до 14 дней.

В первое время заболевание начинается как обычная простуда. Среди симптомов — насморк, кашель и температура. Отличает корь конъюнктивит и белые пятнышки на внутренней стороне щек. Сыпь появляется примерно на третий день, сначала на лице, а потом и на всем теле. Из-за этого ее часто путают с другими распространенными заболеваниями, такими как краснуха и паротит, однако краснуха переносится намного легче кори, а паротит, наоборот, отягощается еще и отеком щек, которого при кори не наблюдается.

Чаще всего корью болеют дети и молодые люди от пяти до 20 лет. У людей младше и старше этого возрастного промежутка существует риск заработать серьезные осложнения, например, пневмонию и отит.

Наиболее эффективным методом борьбы с корью является вакцинация. Первая доза вакцины вводится в 12 месяцев, а вторая в шесть лет. Кроме того, вакцинироваться можно и во взрослом возрасте.

«Вакцина от кори максимально безопасна и очень эффективна. Две дозы вакцины обеспечивают практически стопроцентную защиту от заболевания», — объясняет доктор.

При лечении кори не стоит переоценивать себя и проявлять излишнюю активность. Врачи рекомендуют постельный режим, терапию по облегчению симптомов и прием витамина А. В случае ухудшения состояния нужно немедленно обратиться к врачу, так как корь может быть смертельной.

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