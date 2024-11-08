МИД РФ выразил демарш Канаде из-за обвинений в подготовке «диверсий»

Заместителя посла Канады в России вызвали в МИД РФ, чтобы выразить демарш и вручить ноту из-за обвинений в подготовке Москвой «диверсий» в странах НАТО. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«8 ноября в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве, которому была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых „российских диверсиях“ против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По мнению российских дипломатов, подобные необоснованные обвинения могут быть связаны с подготовкой антироссийской провокации со стороны США.

МИД призвал Канаду к благоразумию и предупредил, что если подобные лживые обвинения будут выдвигаться со стороны канадских властей, то от России последует соответствующий ответ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ вызвали посла Молдавии из-за действий Кишинева на выборах. Протест Москвы был связан с не допуском российских наблюдателей на президентские выборы в республике.