В МИД РФ вызвали посла Молдавии из-за действий Кишинева на выборах

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

Российские наблюдатели не были допущены до аккредитации без объяснений мотивации подобного поступка.

В МИД РФ вызвали посла Молдавии из-за действий Кишинева на выборах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в МИД, чтобы выразить протест в связи с не допуском российских наблюдателей на президентские выборы в республике. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными, дискриминационными действиями официального Кишинева в отношении российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на президентских выборах в Молдавии», — уточнили на сайте МИД России.

Так, перед первым туром референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз, власти отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России без объяснения причин. Перед вторым туром трем российским членам миссии БДИПЧ ОБСЕ отказали во въезде в Молдавию, несмотря на аккредитацию ЦИК.

Выборы президента Молдавии

В Молдавии 20 октября прошли выборы президента среди 11 кандидатов и референдум по евроинтеграции страны. В итоге действующий лидер Майя Санду получила 42,45% голосов, кандидат от Партии Социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояногло — 25,98%.

Позже сама Санду сообщила, что во втором туре набрала 54,91% голосов избирателей, одержав победу на президентских выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президентские выборы в Молдавии были недемократическими и нечестными.

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