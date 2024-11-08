Новак: после повышения ключевой ставки инфляция замедлилась до 8%

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

План российского правительства в отношении ужесточения кредитно-денежной политики начинает приносить результаты.

Новак: после повышения ключевой ставки инфляция замедлилась до 8%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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План российского правительства, исходя из которого повышение ключевой ставки должно помочь замедлению инфляции, работает. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил на Русском экономическом форуме.

«Пиковая инфляция, которая была в июле где-то 9,2% год к году, сейчас постепенно уменьшается. Сейчас она по состоянию на 1 ноября 8%. Будем смотреть дальше, как будет динамика», — объяснил Новак.

Он также напомнил, что Центробанк повышает ключевую ставку именно для того, чтобы сбить инфляцию.

На заседании в октябре ЦБ принял решение повысит ключевую ставку сразу на два процентных пункт — до 21% годовых. Этот показатель стал максимальным с момента изобретения инструмента в 2013 году.

Сообщалось, что на заседании в декабре Центробанк может вновь поднять ключевую ставку. Такие шаги предпринимаются из-за того, что инфляция растет существенно выше июльского прогноза. Ужесточением кредитно-денежной политики регулятор пытается вернуть инфляцию в рамки ожидаемого прогноза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Набиуллина рассказала о планах ЦБ на три года.

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