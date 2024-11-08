Роста цен не будет: Мишустин впечатлен рекордами урожая в этом году

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 32 0

Повышения цен на продукты не будет благодаря рекордному урожаю

Роста цен не будет: Мишустин впечатлен рекордами урожая в этом году

Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов

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Полевые работы в стране находятся на финальной стадии и завершаются штатно.

России удалось избежать повышения цен на продукты благодаря аграриям. Об этом со ссылкой на российского премьера рассказало издание URA.RU.

Вопреки ожиданиям, — несмотря на заморозки, паводки и засухи, — урожай масличных культур в России в этом году по сравнению с прошлым заметно вырос. Мишустин выразил благодарность работникам сельского хозяйства за стабильное развитие отрасли и обеспечение потребностей страны.

По оценкам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, полевые работы в стране находятся на финальной стадии и завершаются штатно, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться аграриям. В этом году общие сборы составляют 28 миллионов тонн, среди которых сразу два рекордных показателя — по урожаю сои и рапса.

Также значительно превышен необходимый минимум по зерну — при внутреннем потреблении в 87 миллионов тонн, по всей России в этом году было собрано более 128 миллионов тонн зерновых культур. Также успешно удалось закрыть потребности в сахарной свекле, картофеле, огурцах, томатах, рисе, а также плодах и ягодах — по многим из этих показателей Россия достигла рекордных урожаев.

По словам Мишустина, хороший прирост урожая означает высокую обеспеченность внутреннего Российского рынка, а значит роста цен не предвидится.

«И, конечно, по цене. Также очень важно, чтобы экономика предложения, которой мы занимаемся, была достаточна и по плодоовощной продукции. Крайне внимательно нужно следить за обеспечением продуктами. Знаю, что вы этим занимаетесь вместе с Минэкономразвития. Просьба держать руку на пульсе», — поручил премьер-министр главе Минфина Антону Силуанову.

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