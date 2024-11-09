Тяжелая утрата: какие знаменитости пережили смерть своих детей
Понаровская, Захарова, Певцов и другие звезды пережили потерю детей
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Самому юному из них — восемь месяцев.
Самая большая трагедия для родителей — смерть их ребенка. Эта боль, которая никогда не пройдет. Список знаменитостей, которые пережили утрату детей, привел портал 7Дней.ру.
Ирина Понаровская и ее сын Энтони Родд
Певица Ирина Понаровская в сентябре потеряла единственного сына — Энтони Родд скоропостижно скончался в возрасте 39 лет от остановки сердца. Его супруга Анна обнаружила мужа в ванне без признаков жизни. Она вызвала «скорую», и те лишь констатировали смерть Родда.
Артистку известие о смерти сына подкосило — она перестала выходить на связь и остановила свои концерты. 71-летняя Понаровская спустя чуть больше месяца после трагедии решила вернуться на сцену.
«Это, конечно, непростое для нее решение. Но мы все считаем, что встречи со зрителями, овации и любовь поклонников подействуют самым положительным образом на нее», — заявила директор певицы Лера Тувина.
Ирина Безрукова и ее сын Андрей Ливанов
Ирина Безрукова.
Актриса Ирина Безрукова понимает состояние певицы Ирины Понаровской. Похожая трагедия произошла и с ее сыном Андреем Ливановым в 2015 году.
По словам Безруковой, когда они с сыном вернулись из Вьетнама, он приболел. Но не настолько сильно, поэтому артистка оставила 25-летнего сына одного и уехала на гастроли. Позднее, она решила узнать о его самочувствии, но сын трубку не брал. Тогда Безрукова попросила подругу сходить к сыну.
Женщина, зайдя в квартиру, обнаружила Андрея без признаков жизни. Как рассказывала Ирина Безрукова, ее сын погиб из-за несчастного случая — упал и ударился головой. Но, есть и другие предположения, что он умер из-за сердечной недостаточности.
Безруковой понадобилось много времени, чтобы прийти в себя. Теперь она вспоминает об Андрее с теплотой.
Дмитрий Певцов и его внебрачный сын Даниил
Дмитрий Певцов.
Тяжелые времена настигли и семью артиста Дмитрия Певцова. Его внебрачный сын Даниил трагически погиб в 2012 году. Молодому человеку было 22 года, когда он отправился на встречу одноклассников и упал с балкона третьего этажа. Как такой инцидент произошел — Певцов не сообщает.
После этого Даниила госпитализировали, через несколько дней он умер, не приходя в сознание. По словам Певцова, он болезненно переживал утрату сына. Его утешением оказались жена Ольга Дроздова и сын Елисей.
Елена Захарова и ее малышка Анна-Мария
Елена Захарова.
Актриса Елена Захарова пережила смерть дочери, который было всего восемь месяцев. В 2011 году у Анны-Марии обнаружили тяжелую инфекцию.
По словам Захаровой, прибывшая «скорая» уверяла, что у ребенка ОРВИ, но ребенку становилось все хуже. На следующей день девочку госпитализировали, ее ввели в искусственную кому. Но, к сожалению, из нее она не вышла, несмотря на все усилия врачей. Актриса отметила, что пережила утрату только благодаря вере в Бога.
Владимир Кузьмин и его двое детей — дочь Елизавета и сын Степан
Владимир Кузьмин.
Музыкант Владимир Кузьмин похоронил двух детей. В 2004 году его 24-летняя дочь Елизавета была жестока убита своим молодым человеком.
По словам артиста, в ходе конфликта мужчина схватил нож и ударил ее. Позднее он сознался в совершении преступления.
Брат погибшей Степан решил облегчить свои страдания шумными вечеринками. В 2011 году на одной из таких вечеринок, в квартире начался пожар. Он попытался спастись, перебравшись по карнизу к соседям, но не удержался и упал.
Ранее 5-tv.ru писал, что умерла беременная солистка Мариинского театра Мария Ринчинова.
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