Тяжелая утрата: какие знаменитости пережили смерть своих детей

Самому юному из них — восемь месяцев.

Самая большая трагедия для родителей — смерть их ребенка. Эта боль, которая никогда не пройдет. Список знаменитостей, которые пережили утрату детей, привел портал 7Дней.ру.

Ирина Понаровская и ее сын Энтони Родд

Певица Ирина Понаровская в сентябре потеряла единственного сына — Энтони Родд скоропостижно скончался в возрасте 39 лет от остановки сердца. Его супруга Анна обнаружила мужа в ванне без признаков жизни. Она вызвала «скорую», и те лишь констатировали смерть Родда.

Артистку известие о смерти сына подкосило — она перестала выходить на связь и остановила свои концерты. 71-летняя Понаровская спустя чуть больше месяца после трагедии решила вернуться на сцену.

«Это, конечно, непростое для нее решение. Но мы все считаем, что встречи со зрителями, овации и любовь поклонников подействуют самым положительным образом на нее», — заявила директор певицы Лера Тувина.

Ирина Безрукова и ее сын Андрей Ливанов

Ирина Безрукова. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Ирина Безрукова понимает состояние певицы Ирины Понаровской. Похожая трагедия произошла и с ее сыном Андреем Ливановым в 2015 году.

По словам Безруковой, когда они с сыном вернулись из Вьетнама, он приболел. Но не настолько сильно, поэтому артистка оставила 25-летнего сына одного и уехала на гастроли. Позднее, она решила узнать о его самочувствии, но сын трубку не брал. Тогда Безрукова попросила подругу сходить к сыну.

Женщина, зайдя в квартиру, обнаружила Андрея без признаков жизни. Как рассказывала Ирина Безрукова, ее сын погиб из-за несчастного случая — упал и ударился головой. Но, есть и другие предположения, что он умер из-за сердечной недостаточности.

Безруковой понадобилось много времени, чтобы прийти в себя. Теперь она вспоминает об Андрее с теплотой.

Дмитрий Певцов и его внебрачный сын Даниил

Дмитрий Певцов. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Тяжелые времена настигли и семью артиста Дмитрия Певцова. Его внебрачный сын Даниил трагически погиб в 2012 году. Молодому человеку было 22 года, когда он отправился на встречу одноклассников и упал с балкона третьего этажа. Как такой инцидент произошел — Певцов не сообщает.

После этого Даниила госпитализировали, через несколько дней он умер, не приходя в сознание. По словам Певцова, он болезненно переживал утрату сына. Его утешением оказались жена Ольга Дроздова и сын Елисей.

Елена Захарова и ее малышка Анна-Мария

Елена Захарова. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Елена Захарова пережила смерть дочери, который было всего восемь месяцев. В 2011 году у Анны-Марии обнаружили тяжелую инфекцию.

По словам Захаровой, прибывшая «скорая» уверяла, что у ребенка ОРВИ, но ребенку становилось все хуже. На следующей день девочку госпитализировали, ее ввели в искусственную кому. Но, к сожалению, из нее она не вышла, несмотря на все усилия врачей. Актриса отметила, что пережила утрату только благодаря вере в Бога.

Владимир Кузьмин и его двое детей — дочь Елизавета и сын Степан

Владимир Кузьмин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Музыкант Владимир Кузьмин похоронил двух детей. В 2004 году его 24-летняя дочь Елизавета была жестока убита своим молодым человеком.

По словам артиста, в ходе конфликта мужчина схватил нож и ударил ее. Позднее он сознался в совершении преступления.

Брат погибшей Степан решил облегчить свои страдания шумными вечеринками. В 2011 году на одной из таких вечеринок, в квартире начался пожар. Он попытался спастись, перебравшись по карнизу к соседям, но не удержался и упал.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла беременная солистка Мариинского театра Мария Ринчинова.