«Они жадные»: Кологривый высказался о мужчинах, которые не платят алименты

Удается ли актеру видеться с дочерью после расставания с супругой?

Актер Никита Кологривый назвал жадными мужчин, которые отказываются платить алименты. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на премии Ok! Awards «Больше, чем звезды».

«Я не знаю. Может быть, они жадные», — сказал артист в ответ на вопрос, почему мужчины не хотят платить алименты.

Сам Кологривый воспитывает трехлетнюю дочь Есению, которая появилась на свет в мае 2021 года. Мамой девочки является актриса Александрина Питиримова.

Не так давно пара рассталась, но актер продолжает принимать участие в воспитании дочери. Кологривый рассказывал, что причиной разрыва стал его плотный график.

На премии артист также признался, что сейчас ему редко удается видеться с наследницей, поэтому каждая встреча с дочерью — это для него подарок.

«Лучше нет ничего на этом свете. Когда будут у вас дети, вы поймете», — заключил актер.

К слову, у коллеги Кологривого по сериалам «Жизнь по вызову» и «Комбинация» Павла Прилучного уже несколько месяцев продолжается война с экс-супругой Агатой Муцениеце за алименты и детей. Конфликт между ними начался после того, как актриса подала в суд на увеличение алиментов.

Актеру это не понравилось, и он заявил, что намерен забрать детей себе. Одно из заседаний постановило, что младшие Прилучные до окончания всех разбирательств должны оставаться с матерью. Однако старший ребенок все еще не вернулся к Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Прилучного и Муцениеце Тимофей отписался от аккаунта мамы в соцсетях.