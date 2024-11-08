Проиграла внутри страны: в столице Молдавии оппозиция собрала массовый митинг протеста

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В столице Молдавии оппозиция собрала массовый митинг протеста

Фото, видео: Reuters/ Vladislav Culiomza; 5-tv.ru

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Участники требуют отставки ЦИК и новых выборов.

В столице Молдавии в эти минуты оппозиция собрала массовый митинг протеста. Тысячи жителей Кишинева требуют от правительства немедленно отправить в отставку Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в полном составе.

Демонстранты обвиняют ЦИК в нарушениях во время второго тура президентских выборов. Он состоялся третьего ноября. По словам протестующих, избирком покрывает применение административного ресурса и вбросы бюллетеней в пользу Майи Санду.

Действующая глава государства смогла переизбраться на новый срок, опередив кандидата от оппозиционной Партии социалистов, экс-генпрокурора Александра Стояногло чуть более чем на 10%. Поэтому главные претензии у сторонников оппозиции — к Санду, они требуют от нее покинуть свой пост.

Участники протестных акций говорят о многочисленных нарушениях, допущенных сторонниками Санду во время выборов. Официально были зарегистрированы более 250 инцидентов, неофициально — более тысячи. Но Майя Санду проиграла выборы внутри страны кандидату от оппозиции, а победу ей обеспечили голоса молдавской диаспоры из-за рубежа. При том, что молдаване, проживающие в России — а их в нашей стране до полумиллиона — не могли нормально проголосовать. Кишинев открыл у нас всего два участка, оба в Москве. И выразить свою позицию всем желающим невозможно было даже физически.

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