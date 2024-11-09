URA.RU: вернуть деньги за поддельный товар с маркетплейса можно через суд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Недобросовестные продавцы нередко обманывают покупателей, пользуясь тем, что товар нельзя проверить перед покупкой.
Покупки на маркетплейсах удобны, но сопряжены с риском приобрести контрафактную продукцию. Как действовать, если вам подсунули подделку, выяснило агентство URA.RU.
Как распознать подделку
Первым делом обратите внимание на упаковку: у оригинальных товаров, как правило, она качественная — с этикетками, без дефектов печати и орфографических ошибок.
Также сравните полученный товар с заявленным на сайте и убедитесь, что он соответствует описанию. Еще один повод насторожиться — подозрительно низкая цена.
Помните, что некоторые категории товаров, например, обувь, одежда, парфюмерия, подлежат обязательной маркировке по системе «Честный знак». Чтобы убедиться в подлинности приобретенной вещи, отсканируйте QR-код на ней с помощью специального приложения.
Действия после обнаружения подделки
Если вы пришли к выводу, что товар поддельный, снимите его на фото и видео, не забыв про упаковку и документы. Это поможет в дальнейшем общении с продавцом и маркетплейсом.
По возможности проверьте серийный номер товара на сайте производителя. Если покупка дорогостоящая, запросите у продавца сертификаты и декларации соответствия. По закону он обязан предоставить эти документы.
Возврат товара и денег
Далее нужно обратиться к продавцу с письменным заявлением на возврат денег, изложив в нем претензии к качеству товара. После этого у продавца есть десять дней на добровольное удовлетворение требований покупателя.
Если продавец игнорирует обращения или отказывается возвращать деньги, нужно обратиться в службу поддержки маркетплейса, описав ситуацию и предоставив имеющиеся доказательства.
Если и это не помогло, следует отправить в адрес маркетплейса официальную претензию с требованием вернуть деньги за товар.
Проведение экспертизы
Для подтверждения поддельности товара может потребоваться экспертиза, которую проводит сертифицированная организация. Там дадут соответствующее заключение. Расходы на экспертизу можно будет включить в сумму компенсации при подаче иска в суд.
Ответственность маркетплейсов
Один из способов восстановления справедливости — обращение в суд. С 1 марта 2023 года маркетплейсы несут ответственность за продажу поддельных и немаркированных товаров на своих площадках и обязаны проверять информацию о товарах и продавцах перед публикацией объявлений.
Важно помнить, что на поддельные товары не распространяются обычные правила возврата, указанные в законе о защите прав потребителей. Если продавец или маркетплейс ссылается на эти правила, подчеркните, что вы возвращаете товар именно как поддельный, а не как некачественный.
Судебное разбирательство
При подаче иска в суд можно потребовать возврата стоимости товара, а также компенсации судебных издержек и морального вреда. В делах по защите прав потребителей истцы освобождаются от уплаты государственной пошлины. Также можно обратиться в суд по месту жительства, что значительно упрощает процесс разбирательства.
Ранее 5-tv.ru рассказал о главных ошибках, совершаемых покупателями маркетплейсов.
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