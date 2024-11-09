Недобросовестные продавцы нередко обманывают покупателей, пользуясь тем, что товар нельзя проверить перед покупкой.

Покупки на маркетплейсах удобны, но сопряжены с риском приобрести контрафактную продукцию. Как действовать, если вам подсунули подделку, выяснило агентство URA.RU.

Как распознать подделку

Первым делом обратите внимание на упаковку: у оригинальных товаров, как правило, она качественная — с этикетками, без дефектов печати и орфографических ошибок.

Также сравните полученный товар с заявленным на сайте и убедитесь, что он соответствует описанию. Еще один повод насторожиться — подозрительно низкая цена.

Помните, что некоторые категории товаров, например, обувь, одежда, парфюмерия, подлежат обязательной маркировке по системе «Честный знак». Чтобы убедиться в подлинности приобретенной вещи, отсканируйте QR-код на ней с помощью специального приложения.

Действия после обнаружения подделки

Если вы пришли к выводу, что товар поддельный, снимите его на фото и видео, не забыв про упаковку и документы. Это поможет в дальнейшем общении с продавцом и маркетплейсом.

По возможности проверьте серийный номер товара на сайте производителя. Если покупка дорогостоящая, запросите у продавца сертификаты и декларации соответствия. По закону он обязан предоставить эти документы.

Возврат товара и денег

Далее нужно обратиться к продавцу с письменным заявлением на возврат денег, изложив в нем претензии к качеству товара. После этого у продавца есть десять дней на добровольное удовлетворение требований покупателя.

Если продавец игнорирует обращения или отказывается возвращать деньги, нужно обратиться в службу поддержки маркетплейса, описав ситуацию и предоставив имеющиеся доказательства.

Если и это не помогло, следует отправить в адрес маркетплейса официальную претензию с требованием вернуть деньги за товар.

Проведение экспертизы

Для подтверждения поддельности товара может потребоваться экспертиза, которую проводит сертифицированная организация. Там дадут соответствующее заключение. Расходы на экспертизу можно будет включить в сумму компенсации при подаче иска в суд.

Ответственность маркетплейсов

Один из способов восстановления справедливости — обращение в суд. С 1 марта 2023 года маркетплейсы несут ответственность за продажу поддельных и немаркированных товаров на своих площадках и обязаны проверять информацию о товарах и продавцах перед публикацией объявлений.

Важно помнить, что на поддельные товары не распространяются обычные правила возврата, указанные в законе о защите прав потребителей. Если продавец или маркетплейс ссылается на эти правила, подчеркните, что вы возвращаете товар именно как поддельный, а не как некачественный.

Судебное разбирательство

При подаче иска в суд можно потребовать возврата стоимости товара, а также компенсации судебных издержек и морального вреда. В делах по защите прав потребителей истцы освобождаются от уплаты государственной пошлины. Также можно обратиться в суд по месту жительства, что значительно упрощает процесс разбирательства.

Ранее 5-tv.ru рассказал о главных ошибках, совершаемых покупателями маркетплейсов.