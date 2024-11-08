Посольство Армении сообщило о смерти генконсула России в Гюмри Кандаурова

Генеральный консул России в Гюмри Руслан Кандауров ушел из жизни 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Армении.

«С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Руслан Измаилович Кандауров», — прокомментировали смерть дипломата в ведомстве.

Свои соболезнования выразили и в российском МИД. Представители внешнеполитического ведомства назвали усопшего прекрасным семьянином, добрым товарищем и мудрым наставником, а также подчеркнули, что «память о нем навсегда останется в наших средцах».

Причины смерти дипломата не уточняются.

Кандауров занимает дипломатические должности с 1996 года. Тогда он занял пост второго секретаря Департамента консульской службы МИД РФ. За свою карьеру он успел поработать консулом в Израиле, Южной Осетии, а в 2020 году его назначили генконсулом РФ в Гюмри.

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