«Сверхпрочный»: в Курчатовском институте создают новый материал для бронежилетов

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 15 0

Ковальчук: Курчатовский институт создает сверхпрочный материал для бронежилетов

«Сверхпрочный»: в Курчатовском институте создают новый материал для бронежилетов

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Сегодня материаловедение, заметил директор исследовательского центра Михаил Ковальчук, является приоритетом.

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» работает над созданием нового, легкого и сверхпрочного материала бронежилетов для российских военнослужащих. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал президент центра Михаил Ковальчук.

«Там, где у нас есть компетенции, и там, где есть внешние заказы со стороны СВО, мы это делаем. Например, мы создаем новый материал для бронежилетов, очень легкий, но и сверхпрочный», — отметил он.

Глава «Курчатовского института» добавил, что из материалов, созданием которых занимаются ученые исследовательского центра, изготавливают не только военные, но и гражданские самолеты, вертолеты и корабли. Продукты выходят сверхтвердыми, жаропрочными и композитными — подходящими для космоса, газовых труб, газодобывающих платформ и ядерной энергетики.

Кроме того, добавил Ковальчук, особое внимание сегодня уделяется работе над материалами для регенеративной медицины. Они основаны на природоподобных образцах и хорошо биосовместимы, благодаря чему прекрасно взаимодействуют с натуральными тканями человека.

Директор центра подчеркнул, что энергетика и материаловедение в наши дни являются приоритетами, без которых развитие человечества невозможно.

«И наша страна была, есть и будет в лидерах в этих жизненно важных областях, поскольку традиционно обладает огромным интеллектуальным потенциалом», — сказал Михаил Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ковальчук рассказал об отказе российских ученых работать в ЦЕРН.

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