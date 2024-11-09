Вынесло окна: взрыв газа произошел в ЖК «Курортный» в Пятигорске

На месте ЧП тут же произошел пожар, охвативший несколько этажей.

Один человек погиб при взрыве газа в многоквартирном доме в Пятигорске. Об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram.

«По оперативной информации, есть один погибший, мужчина. Пострадала женщина», — говорится в сообщении.

Известно, что на месте пострадавшей оказали помощь медики. Ее состояние оценивается, как средней тяжести.

После хлопка на месте ЧП произошел пожар, который охватил несколько этажей здания ЖК «Курортный». На месте продолжают работать спасатели и пожарные. Производится проливка конструкций.