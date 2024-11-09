«Только честные поступки»: Лика Стар рассказала, как завоевать ее сердце

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 820 0

Лика Стар: честность является главной составляющей отношений

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Певица появилась на премьере спектакля «Стыд».

Певица Лика Стар (настоящее имя Лика Павлова) призналась, что одна из главных составляющих в отношениях для нее — это честность между партнерами. Об этом артистка рассказала в разговоре с 5-tv.ru на премьере спектакля «Стыд».

По словам певицы, именно честность поможет мужчине покорить ее сердце. И, если возлюбленный обманет Стар один раз, то она больше не сможет ему доверять. Не менее важно для нее и наличие чувства юмора у избранника.

«Только честные поступки. И хорошее чувство юмора, обязательно!» — сказала знаменитость.

К слову, в последние годы Лика Стар очень редко появляется на публике. Со второй половины 1990-х артистка редко выступала и не записывала новых альбомов, а с начала 2000-х и вовсе исчезла из эфиров.

В 2003 году Стар вышла замуж за итальянского дизайнера Анджело Сеччи, переехала к нему на остров Сардиния и родила двоих детей.

Однако после начала СВО певица приняла решение вернуться в Россию, оставив мужа и наследников в Италии.

Ранее она неоднократно хотела переехать с мужем в Москву, но Сечи отказывался от этого. А развестись они не могут, потому что местный бракоразводный процесс гораздо более длительный и тяжелый, чем в России.

Стар признавалась, что очень скучает по детям, но они иногда приезжают к ней в гости — жизнь в родной стране артистке по душе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропала актриса Татьяна Доронина.

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