«Ей разрешили взять своих кошек»: куда пропала актриса Татьяна Доронина

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 84 0

Актриса Татьяна Доронина находится в доме престарелых

«Ей разрешили взять своих кошек»: куда пропала актриса Татьяна Доронина

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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Звезда фильма «Мачеха» уже давно перестала появляться на публике.

Народная артиста СССР Татьяна Доронина находится в доме престарелых. Об этом сообщил актер и ее знакомый Андрей Чубченко.

«Она сейчас находится в платном доме престарелых, театр, насколько я понимаю, обеспечивает, до этого находилась в Барвихе, это был санаторий, ей разрешили взять своих кошек. Сейчас не получается ее навещать, но мы ее не забываем, посылаем цветы, конфеты», — сказал он в программе на одном из федеральных каналов.

Однако видеться с 91-летней актрисой он не может, поскольку Доронина никого к себе не разрешает приводить.

Татьяна Доронина прославилась ролями в фильмах «Старшая сестра», «Три тополя на Плющихе», «Еще раз про любовь» и «Мачеха».

С 1966 года она работала в театре МХАТ имени Горького. Сначала как актриса, а после стала его директором и художественным руководителем. Но в декабре 2021 года ее отправили в отставку, что нанесло большой удар артистке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов.

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