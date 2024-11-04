Удар судьбы: перуанский футболист умер на поле от поражения молнией

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 54 0

В Перу футболиста убило ударом молнии во время матча

Удар судьбы: перуанский футболист умер на поле от поражения молнией

Фото: www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich

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Тема:
Погода

Еще один спортсмен серьезно ранен.

Футбольного защитника Хосе Уго де ла Крус Меса убило ударом молнии во время матча в Перу. Об этом сообщает Huanca York Times.

Игра проходила на стадионе «Кото Кото» в Чиче в департаменте Уанкайо. Команды «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка» начали соревноваться, но вышестоящее руководство приняло решение отменить матч из-за непогоды.

В тот момент, когда спортсмены стали удаляться с площадки, случилось страшное. В футбольное поле ударила молния. На кадрах с места происшествия видно, как игроки попадали на траву, словно кегли в боулинге. Защитнику Хосе Уго де ла Крус Меса не повезло больше всех. Стихия поразила его сильнее товарищей. Несмотря на то, что его вместе с другими пострадавшими моментально доставили в больницу «Каррион» в Уанкайо, врачи смогли только констатировать факт смерти.

Состояние других игроков неизвестно. Сообщается о серьезных травмах вратарь Хуан Чока. У него сильнейшие ожоги.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что не менее девяти человек погибли при извержении вулкана Лаки-лаки в Индонезии.

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