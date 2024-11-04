Удар судьбы: перуанский футболист умер на поле от поражения молнией
В Перу футболиста убило ударом молнии во время матча
Фото: www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich
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Еще один спортсмен серьезно ранен.
Футбольного защитника Хосе Уго де ла Крус Меса убило ударом молнии во время матча в Перу. Об этом сообщает Huanca York Times.
Игра проходила на стадионе «Кото Кото» в Чиче в департаменте Уанкайо. Команды «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка» начали соревноваться, но вышестоящее руководство приняло решение отменить матч из-за непогоды.
🔴🚨 Cae rayo durante partido de fútbol en Huancayo, en el estadio de Coto Coto en el distrito de Chilca y deja un muerto y cuatro heridos— Huanca York Times (@HuancaYorkTimes) November 3, 2024
🕊️ Fallecido: José Hugo De la Cruz Meza (39)
⚠️ Imágenes sensibles (Fuente: Onda Deportiva) pic.twitter.com/cTEslSnewR
В тот момент, когда спортсмены стали удаляться с площадки, случилось страшное. В футбольное поле ударила молния. На кадрах с места происшествия видно, как игроки попадали на траву, словно кегли в боулинге. Защитнику Хосе Уго де ла Крус Меса не повезло больше всех. Стихия поразила его сильнее товарищей. Несмотря на то, что его вместе с другими пострадавшими моментально доставили в больницу «Каррион» в Уанкайо, врачи смогли только констатировать факт смерти.
Состояние других игроков неизвестно. Сообщается о серьезных травмах вратарь Хуан Чока. У него сильнейшие ожоги.
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