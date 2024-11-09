Сотрудники «Почта России» раскрыли россиянам новую схему мошенничества

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 18 0

«Почта России»: мошенники представляются сотрудниками и просят код из СМС

Сотрудники «Почта России» раскрыли россиянам новую схему мошенничества

Фото: 5-tv.ru

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Злоумышленники представляются сотрудниками крупной организации и просят назвать код из сообщения.

«Почта России» предупредила граждан о новой схеме мошенничества — аферисты, как отмечается, представляются сотрудниками организации и просят клиентов сообщить им СМС-код.

«Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из СМС для оформления реестра или доставки — это мошенники», — отметили в Telegram-канале пресс-службы.

Представители компании также напомнили, что «Почта России» никогда не запрашивает у клиентов коды из СМС.

На заседании Совбеза в начале ноября президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства вопросы информационной безопасности. Глава государства напомнил о необходимости разработки стратегий по защите россиян от киберугроз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники МВД и ФСБ России задержали группировку киберпреступников из Забайкальского края. Злоумышленники действовали на территории ряда российских регионов с 2021 года. Мошенники занимались разработкой и распространением вредоносных программ, которые открывали доступ к банковским и другим платежным приложениям жертв. При задержании выяснилось, что в группировку входили, в том числе и граждане Украины.

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