Провокаторы против провокаторов: участники уличных драк в Амстердаме задирали друг друга

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Участники уличных драк в Амстердаме задирали друг друга

Фото, видео: Reuters/MIZZLE MEDIA; 5-tv.ru

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Итог — десятки пострадавших и задержанных с обеих сторон.

Появление экзотических вирусов — это обратная сторона медали глобализации, которую мы будем все чаще наблюдать по мере усиления миграции. Причем не только в сфере здравоохранения.

Полиция Нидерландов расследует массовую драку произраильских и пропалестинских группировок в центре Амстердама. Причем выглядело это так, что представители двух враждующих народов сознательно устроили провокацию на выезде.

Болельщики израильской команды «Маккаби» прилетели в Амстердам на матч с местным «Аяксом». Команда с треском проиграла, и агрессия вылилась на улицы. Приехавшие срывали палестинские флаги и задирали водителей такси — арабов. Те в долгу не остались.

В общем, десятки пострадавших и задержанных с обеих сторон. Израильских болельщиков еще и пришлось вывозить военными самолетами.

По странному совпадению, столкновение произошло накануне годовщины «хрустальной ночи» — первого еврейского погрома в гитлеровской Германии. Власти Израиля, естественно, провели параллели.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге сотрудницы салона красоты устроили потасовку, которая попала на видео. В поединке схлестнулись администратор и стилист заведения, которая пришла на работу в нетрезвом состоянии.

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