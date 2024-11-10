В Ленобласти нашли нижнюю часть тела пропавшей в октябре пенсионерки

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 909 0

Уже есть одна из версий причин ее гибели.

В Ленобласти нашли нижнюю часть тела пропавшей в октябре пенсионерки

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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В деревне Плотично Ленинградской области нашли останки, принадлежащие женщине. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

Сообщение о данной находке поступило на единый номер вызова экстренных оперативных служб утром 9 ноября. В частности, была обнаружена нижняя часть человеческого тела. Правоохранители предполагают, что останки могут принадлежать пенсионерке, которая проживала в деревне Плотично и пропала в октября.

По предварительным данным, женщина погибла в результате нападения волков. Обнаруженные части тела отправили в морг.

Накануне в Казани стая собак насмерть загрызла местную жительницу. Как выяснили следователи, 49-летняя женщина шла на работу и решила срезать дорогу через производственную базу — именно там обитало около 20-25 бездомных псов.

При обнаружении тела одежда была разорвана, а бедро было обглодано.

Очевидцы обвиняют в случившемся сторожа и работников производственной базы. Сообщалось, что те гибель женщины якобы пытались скрыть — ее телефон оказался выключенным. Сам сторож отрицает причастность к произошедшему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать нашла останки дочери в хлебопекарной печи магазина в Канаде. Как подчеркнули в местном ведомстве, проводится «сложное» расследование.

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