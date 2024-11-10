Лавров заявил о намерении РФ и Африки раскрывать потенциал сотрудничества

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Отношения стран прогрессируют на всех направлениях, подчеркнул российский министр иностранных дел.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Россия и Африка намерены раскрывать потенциал сотрудничества вопреки препонам Запада. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он выступил на пленарном заседании Первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.

«В ушедшем году мы вышли на исторический максимум товарооборота — 24,5 миллиарда долларов, но ясно, что эта цифра не отражает имеющегося у нас потенциала, который необходимо максимально полно раскрывать», — сказал он.

Как подчеркнул Лавров, страны продолжают работу по совершенствованию механизмов поддержки бизнеса, поиску эффективных логистических решений, задействованию новых инструментов взаиморасчетов. Причем делается все это, невзирая на «искусственные препоны со стороны коллективного Запада». Сегодня, заявил российский министр, отношения РФ и Африки прогрессируют на всех направлениях.

«В частности, в ходе двусторонних встреч на полях нынешней конференции достигнуты договоренности по целому ряду конкретных проектов, подписаны соглашения, меморандумы в различных областях», — добавил Лавров.

На федеральной территории «Сириус» в Сочи проходит с 9 по 10 ноября первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин указал на многоплановое сотрудничество РФ и Африки. По словам главы государства, в ближайшие дни будут намечены новые направления «взаимовыгодной кооперации».

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