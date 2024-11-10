«Насыщенное»: Путин указал на многоплановое сотрудничество РФ и Африки

В ближайшие дни будут намечены новые направления «взаимовыгодной кооперации».

Сотрудничество России и Африки становится все более насыщенным и многоплановым. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

«Сотрудничество между Российской Федерацией и африканскими государствами становится все более насыщенным и многоплановым — это в полной мере подтверждает содержательная программа министерской конференции», — указывается в публикации.

Главы внешнеполитических ведомств в ближайшие два дня наметят новые, перспективные направления взаимовыгодной кооперации, отметил Путин. По его словам, Африка пользуется растущим авторитетом на мировой арене и играет значимую роль в решении важных вопросов международной повестки. В дальнейшем Россия будет содействовать и этим странам в различных сферах.

На федеральной территории «Сириус» в Сочи проходит с 9 по 10 ноября первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вместо нуждающихся в Африке МВФ направляет помощь киевскому режиму. Заявляла об этом прежде официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на сессии первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи.