Полицейские в Махачкале ищут мужчину, который сбежал из психбольницы

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

МВД Дагестана разыскивает мужчину с расстройством, покинувшего психбольницу

Полицейские в Махачкале ищут мужчину, который сбежал из психбольницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Он пропал днем 8 ноября.

В Дагестане правоохранители ищут 36-летнего жителя селения Яраг-Казмаляр, который покинул больницу и не вернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана».

«Шихрагимова Назима Джамидиновича, который примерно в 14 часов 8 ноября вышел из больницы, расположенной по ул. Ш. Руставели, в Махачкале и не вернулся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он состоит на учете в местном психоневрологическом диспансере. Мужчина худощавого телосложения и коротко стрижен, рост у него составляет 180-185 сантиметров. Отмечается, что выглядит он на 35-40 лет. В момент исчезновения Шихрагимов был одет в светло-серый спортивный костюм с капюшоном, черную жилетку без рукавов, а на его ногах — черные кроссовки.

Правоохранители призывают владеющих какой-либо информацией о местоположении пропавшего сообщить по номерам: 99-48-28 или 8 (967) 777-75-42.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти нашли нижнюю часть тела пропавшей в октябре пенсионерки. Уже есть одна из версий причин ее гибели.

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