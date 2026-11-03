«Код из СМС за оценки»: МВД раскрыло новую схему обмана студентов

Мошенники придумали изощренную схему обмана студентов колледжей в России

Злоумышленники выманивают у учащихся коды доступа из СМС, а затем запугивают их уголовной ответственностью за финансирование терроризма, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным ведомства, схема выглядит следующим образом: сначала студенту звонят якобы сотрудники колледжа. Они сообщают о необходимости подтвердить оценки в электронном журнале и просят продиктовать код из СМС. Сразу после этого жертве поступает звонок от лжесотрудника портала Госуслуги. Он заявляет о взломе личного кабинета студента и аккаунтов его родителей. Ссылаясь на риск прослушки, аферист убеждает молодого человека скачать специальное приложение якобы для безопасного общения.

Затем в диалог вступает третий фигурант — лжеследователь. Он сообщает, что данные студента уже использовали преступники для финансирования терроризма. Под угрозой уголовной ответственности он строго запрещает кому-либо рассказывать о происходящем, особенно родителям. Чтобы избежать «наказания», злоумышленник убеждает жертву в необходимости так называемого декларирования денег и требует передать их лжесотруднику банка.

Российские правоохранители продолжают успешно бороться с киберпреступниками. Так, полицейские пресекли деятельность группировки, которая занималась целевыми фишинговыми атаками на российские и иностранные компании. Мошенники действовали под псевдонимом «Вася Грек» и распространяли вредоносные программы, маскируя их под бухгалтерские документы. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, вычислить злоумышленников удалось благодаря работе сотрудников БСТМ и УБК МВД России.

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